Meteo, le previsioni di giovedì 22 ottobre

Coda d’estate al Sud dove masse d’aria provenienti dal deserto algerino faranno schizzare le temperature fino a 30 gradi in Sardegna e Sicilia. Clima molto mite anche sulle regioni centrali. La situazione non dovrebbe subire grossi scossoni almeno fino a venerdì. Nel weekend è atteso un peggioramento che ci riporterà in un contesto più autunnale