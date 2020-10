13/16 ©LaPresse

In Calabria sono state istituite due zone rosse in due comuni alla luce dell'incremento di casi. Lo ha deciso Nino Spirlì, presidente facente funzioni della Regione dopo la morte della governatrice Jole Santelli, per i comuni di Sant'Eufemia d'Aspromonte, nel reggino, e per Torre di Ruggiero, nel catanzarese