Meteo, le previsioni di venerdì 16 ottobre

Nella giornata di venerdì 16 ottobre l’Italia continuerà a essere colpita da un’ondata di maltempo, con piogge, forte vento e residue nevicate in montagna. A causarla è la presenza di un vortice di bassa pressione alimentato da aria fresca attualmente localizzato al Nord e in lento movimento verso Est, in direzione di Slovenia, Austria e Ungheria. Già dal mattino, nonostante un contesto meteo ancora fortemente instabile, le precipitazioni si faranno comunque via via meno intense e più irregolari ovunque. Nel corso della giornata arriverà anche qualche schiarita al Nord, mentre insisteranno piogge a macchia di leopardo al Centro, soprattutto su bassa Toscana, Marche, Umbria e settori tirrenici del Sud, come pure sulla Sardegna settentrionale. Dalla serata la pioggia si limiterà ad interessare solo il basso Tirreno, soprattutto i litorali campano e calabrese (LE PREVISIONI).