Meteo, le previsioni di mercoledì 14 ottobre. VIDEO

Si sta per chiudere la parentesi di bel tempo con l’arrivo di un nuovo forte peggioramento. Il maltempo interesserà da mercoledì il Centro Nord per poi estendersi, il giorno dopo, su tutto il Paese. Nel fine settimana (specie domenica), è prevista una situazione più stabile e asciutta

Ci attendono tre giorni di tempo instabile e clima fresco. Il maltempo farà il suo ingresso nella giornata di mercoledì sulla Liguria, la bassa Lombardia, l’Emilia Romagna e la Toscana. Nel corso del giorno le piogge arriveranno anche sul Lazio, Marche e Abruzzo. I fenomeni più intensi con temporali e nubifragi sono attesi dalla tarda sera di mercoledì fino alle prime ore del mattino di giovedì. Potrebbero cadere fino a 100 mm di pioggia. In questi casi non si possono escludere locali problemi legati alle forti precipitazioni. Le temperature saranno influenzate dal nuovo passaggio perturbato con le minime in rialzo e le massime in discesa.

Le previsioni al Nord

Giornata tipicamente autunnale, soprattutto sul versante occidentale. Cieli grigi su Liguria e Val Padana con piogge più frequenti sull’Emilia Romagna. Massime in calo e comprese tra 12 e 15 gradi.

Le previsioni al Centro

Peggioramento anche sulle regioni centrali, soprattutto sull’area tirrenica. Piogge e rovesci sono attesi sulla Toscana, il Lazio e nel corso del giorno anche su Abruzzo, Umbria e Marche. Possibili temporali sulla Sardegna. Temperature stazionarie e comprese tra 15 e 20 gradi.

Le previsioni al Sud

Piovoso sulla Campania e la Basilicata con possibili temporali. Piogge sparse attese anche sul Gargano e il nord della Sicilia. Temperature miti: punte massime di 19 gradi a Napoli, 22 a Bari e fino a 24 in Sicilia.