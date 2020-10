Mamma positiva organizza due feste per il figlio: 60 in quarantena

Ha organizzato due feste di compleanno (con 30 invitati ciascuna) per gli otto anni del figlio, nonostante avesse tosse e febbre, chiari sintomi del Covid-19. Sessanta persone, riporta il Messaggero, sono così finite in isolamento domiciliare a Ladispoli quando, il giorno dopo, la donna si è presentata alla Asl 4 di Roma e ha eseguito il tampone. L'azienda sanitaria, una volta accertato che la donna era positiva, ha infatti dovuto avviare il tracciamento dei contatti e avvisare tutti i partecipanti dell'obbligo di restare in quarantena fino all'esito del tampone.