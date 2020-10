Liliana Segre a Rondine oggi per l'ultimo intervento pubblico

L'ultimo intervento pubblico della senatrice a vita

I 90 anni di Liliana Segre, senatrice a vita e testimone della Shoah

“C'è un momento in cui, una persona di novanta anni, dice: mi ritiro", ha detto la Segre. "Sono stata clandestina e so cosa vuol dire essere respinti. Un giorno di settembre del 1938 sono diventare l'altra. So che quando le mie amiche parlano di me aggiungono sempre la mia amica ebrea. E quel giorno a 8 anni non sono più potuta andare a scuola. Ero a tavola con mio papa e i nonni e mi dissero che ero stata espulsa. Chiesi perché, ricordo gli sguardi dei miei, mi risposero perché siamo ebrei, ci sono delle nuove leggi e gli ebrei non possono fare più una serie di cose. Se qualcuno legge a fondo le leggi razziali fasciste una delle cose più crudeli è stato far sentire invisibili i bambini. Molti miei compagni non si accorsero che il mio banco era vuoto".

Segre: "Sono viva per caso"

"Quando si toglie l'umanità alle persone bisogna astrarsi e togliersi da lì col pensiero se si vuole vivere. Scegliere sempre la vita. Io sono viva per caso. Perchè tutte sceglievano la vita, poche quelle che si sono suicidate anche se era facilissimo". "Non ho mai perdonato, come non ho dimenticato" ha sottolineato la Segre "certe cose non sono mai riuscita a perdonarle".