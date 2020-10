Meteo, le previsioni di venerdì 9 ottobre

Ultime due giornate di tempo stabile e soleggiato: da domenica l’Italia entrerà in una fase di intenso maltempo con un brusco calo delle temperature. Arriverà la bora, il freddo e la neve in montagna al di sopra dei 1000 metri. Ci troveremo all’improvviso in uno scenario tardo autunnale

Venerdì e sabato saranno due giornate soleggiate e miti su tutte le regioni. Da domenica è in arrivo una fase di maltempo prolungata. Aria artica proveniente dall’Europa settentrionale si tufferà nel Mediterraneo coinvolgendo – in fasi diverse – tutto il nostro Paese . Tornerà anche la neve a quote molto basse per il periodo. Dopo una prima parte di sabato piuttosto soleggiata, le prime avvisaglie del cambiamento del tempo si vedranno nel pomeriggio sull'arco alpino e sulla Toscana settentrionale con le prime piogge.

Da domenica freddo e maltempo

Da domenica il maltempo investirà la Lombardia e il Nordest. Piogge e temporali si porteranno rapidamente anche su Toscana, Umbria e Lazio (Roma compresa). Con l'arrivo dei venti più freddi la neve comincerà a scendere sulle Alpi a quote sempre più basse fino a i 900-1000 metri di quota. Con l'inizio della prossima settimana il maltempo si accanirà al Sud con nubifragi per poi ritornare al Centro-Nord nei giorni successivi.

Le previsioni al Nord

Godiamoci quindi la giornata di venerdì che al Settentrione sarà soleggiata con il transito di velature di poco conto. Temperature stazionarie e comprese tra 18 e 24 gradi.

Le previsioni al Centro

Soleggiato praticamente ovunque, poche nuvole sull’Appennino ma senza piogge. Ancora mite con massime comprese tra 19 e 24 gradi.

Le previsioni al Sud

Situazione analoga al Meridione, tanto sole, venti deboli e mari da poco mossi a mossi. Lieve aumento delle temperature con massime che toccheranno i 25 gradi in Sicilia.