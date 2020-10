Meteo, le previsioni di mercoledì 7 ottobre

Una debole perturbazione farà sentire i suoi effetti mercoledì soprattutto al Nordest e al Centrosud. Seguirà una breve ottobrata con sole e temperature gradevoli ma durerà solo fino a sabato. Nella seconda parte del weekend un nuovo vortice ciclonico porterà l’Italia in una fase di intenso maltempo

Il mercoledì sarà contrassegnato da un peggioramento del tempo. Molto veloce tanto che giovedì tutta l’Italia sarà sgombra da nubi. Nelle prossime 24 ore sono attese piogge sparse su Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Campania, in forma più isolata anche su Romagna e bassa Puglia. Nel pomeriggio le precipitazioni si concentreranno tra le regioni del medio Adriatico, e al Sud (Sicilia esclusa). Da giovedì ci attende una pausa soleggiata con temperature molto gradevoli. Avrà però breve durata, già da domenica è in arrivo una nuova perturbazione carica di pioggia.

Le previsioni al Nord

La perturbazione interesserà principalmente il Friuli Venezia Giulia e parte del veneto lasciando ampi spazi di sereno sulle regioni occidentali. Deboli nevicate sulle vette alpine più elevate. Temperature ancora miti e comprese tra 20 e 24 gradi.

Le previsioni al Centro

Il tempo peggiora sulla Toscana, Umbria e basso Lazio. Le piogge non saranno violente e interesseranno le regioni a macchia di leopardo. Possibili piovaschi anche in Sardegna, non è esclusa instabilità anche sul versante adriatico. Temperature comprese tra 18 e 24 gradi.

Le previsioni al Sud

Graduale peggioramento con arrivo di nubi e piogge sulla Campania, Puglia centro meridionale, Basilicata e Calabria. Tempo più asciutto e soleggiato sulla Sicilia. Temperature massime stabili e comprese tra 17 e 23 gradi, con punte di 25 in Sicilia.