Omicidio Lecce, oggi l'interrogatorio di De Marco per convalida fermo

Qualche dettaglio in più sulle motivazioni dell’ omicidio a Lecce di Daniele De Santis ed Eleonora Manta potrebbero arrivare dall'interrogatorio per la convalida del fermo di Antonio De Marco , il 21enne reo confesso dell'assassinio, che è stato fissato per questa mattina alle 9.30 nel carcere di Borgo San Nicola a Lecce, dove il giovane si trova dopo essere stato fermato il 28 settembre e dopo la sua confessione nell'interrogatorio successivo. De Marco si trova in isolamento giudiziario e viene controllato a vista continuamente, una disposizione dettata dalla giovane età del detenuto e dal fatto che per la prima volta viene a contatto con il contesto carcerario.

Emersi altri dettagli sul piano omicida

leggi anche

Duplice omicidio Lecce, cosa si sa sulla morte di Eleonora e Daniele

Intanto, ulteriori dettagli sulla responsabilità dello studente 21enne arriverebbero dal materiale sequestrato nella casa dove si era trasferito a fine agosto, dopo che De Santis gli aveva chiesto di lasciare la stanza che aveva avuto in affitto per una decina di mesi nell'appartamento poi teatro della tragedia, dove Daniele ed Eleonora erano andati a convivere. Tra i documenti recuperati nella casa di De Marco, c'è un altro bigliettino manoscritto, analogo a uno di quelli persi dal killer (in tutto cinque bigliettini insanguinati) sul luogo del duplice omicidio, che contiene il cronoprogramma dettagliato del delitto. In questo foglietto sono indicati i tempi di percorrenza da casa sua alla casa dei due fidanzati, e il tempo di permanenza in casa e il tempo necessario a completare la realizzazione del piano, che comprendeva l'irruzione in casa con il doppione delle chiavi trattenuto di nascosto, l'immobilizzazione di Daniele ed Eleonora, le torture, la cancellazione delle tracce con varechina e soda, poi il ritorno a casa. Il tutto, secondo il piano definito, doveva compiersi nell'arco di un'ora e mezza, ma è durato molto meno. Probabilmente a causa della reazione di Daniele ed Eleonora, sorpresi in casa all'ora di cena.