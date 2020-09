Meteo, le previsioni di giovedì 1 ottobre

Al Nord tempo in graduale peggioramento a partire da Ovest; in serata rovesci e temporali anche intensi su Liguria e arco alpino occidentale. Al Centro nubi e rovesci su medio-alta Toscana, intensi sulla Lunigiana; variabilità e assenza di precipitazioni altrove. Al Sud nuvolosità a carattere irregolare, più compatta su Campania e Sicilia occidentale; non esclusi isolati piovaschi. Temperature stazionarie su tutta la penisola

Dopo una breve parentesi di bel tempo nella giornata di mercoledì 30 settembre, la situazione meteorologica è destinata nuovamente a peggiorare già da giovedì 1 ottobre. Un profondo vortice di bassa pressione si avvicinerà infatti all'Italia dal nord Atlantico, pronto a provocare nuovo maltempo. Già dal mattino una maggiore nuvolosità inizierà a interessare diversi settori del Nord, in particolare il Levante ligure, il Veneto orientale e il Friuli Venezia Giulia. Altre nubi si formeranno in maniera via via più diffusa sull'area tirrenica del Centro e sui relativi comparti appenninici. Il rischio di precipitazioni si manterrà comunque piuttosto basso o quasi nullo. Tra il tardo pomeriggio e la serata, invece, la nuvolosità si farà più densa e minacciosa e potranno anche verificarsi primi deboli piovaschi sui rilievi alpini e sul Levante ligure. Sul resto del Paese registreremo una moderata instabilità, con nubi alternate comunque a generose schiarite. Temperature stabili su tutta la penisola (LE PREVISIONI).