Scuola, a metà ottobre concorso straordinario per 32mila posti

Si svolgerà a metà ottobre, con ogni probabilità, il concorso straordinario per la scuola secondaria per l'assunzione dei precari. Atteso da due anni e rinviato già più volte, è riservato ai precari con almeno tre anni di anzianità. Con il superamento di questa prova otterranno la trasformazione del loro contratto e potranno diventare di ruolo nelle scuole medie e superiori.

I sindacati convocati al Ministero dell'Istruzione

A quanto si apprende, lunedì prossimo, 28 settembre, i sindacati sono stati convocati dal ministero dell'Istruzione per l'informativa. Le domande presentate sono state 64.563 e i posti disponibili sono 32 mila in tre anni. A partecipare al concorso sono in gran parte donne, pari al 67,7% dei candidati mentre gli uomini sono il 32,3%. Il 43,9%, pari a 28.371, è rappresentato da candidati di fascia di età compresa tra i 31 e i 40 anni. Intanto nel 2021, secondo alcuni calcoli, sono attesi 50 mila pensionamenti nella scuola. In questo modo si va risolvendo una vicenda che ha visto nei mesi scorsi fortemente contrapposti i sindacati e la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina.