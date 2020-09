Avezzano, medico accoltella moglie candidata e si uccide: lei è grave

La coppia, molto conosciuta nel comune abruzzese, si trovava in casa quando l’uomo, forse durante un litigio, avrebbe colpito la donna con almeno tre coltellate. Poi si sarebbe gettato dall’ultimo piano della palazzina in centro in cui vivevano. Lei, commerciante e in corsa alle elezioni per il Consiglio comunale, è stata operata ed è in gravi condizioni nel reparto di rianimazione

Ha prima accoltellato la moglie durante un litigio, poi si è gettato dal quinto piano: lui - medico di famiglia specializzato in cardiologia - è morto, mentre la donna è stata portata in ospedale in gravi condizioni. È successo in mattinata ad Avezzano, in provincia di L'Aquila.