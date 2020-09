Cuccioli nati morti, veterinario aggredito a Campi Bisenzio

Aggressione in uno studio veterinario di Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, dopo che sei cuccioli di pitbull sono nati morti. Il proprietario del cane ha accusato il titolare del centro del decesso dei piccoli e lo ha preso a pugni sul volto.

Il veterinario trasportato al pronto soccorso in codice giallo

leggi anche

Cuneo, cuccioli di cane dall'Est Europa: scoperto traffico illegale

L'aggressore, un 33enne già noto alle forze del'ordine per esser stato accusato di reati di violenza privata, danneggiamento, spaccio di droga e minacce a pubblico ufficiale, è stato denunciato dai carabinieri. Il medico veterinario ha riportato lesioni per le quali è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Careggi.