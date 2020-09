Trapianto di fegato per il bassista di Vasco Rossi: "Siamo con te"

Il musicista, 70 anni a ottobre, ha affrontato un delicato intervento all’ospedale Sant’Orsola di Bologna. Venerdì, quando stava per suonare a Priverno, ha saputo che c'era un fegato per lui. Il cantante, con cui divide il palco da anni, gli ha fatto gli auguri su Instagram e molti fan (e altri artisti) si sono uniti con messaggi d'incoraggiamento

La chiamata dall'ospedale venerdì

Il nome completo del bassista è Claudio Golinelli e da anni è sul palco al fianco di Vasco Rossi. Il musicista, 70 anni il prossimo ottobre, aveva avuto diversi problemi di salute nell’ultimo periodo: nel 2008 gli era stato diagnosticato un tumore poi, nel 2018, ha adovuto abbandonare il Vasco Non Stop Live a causa di un malore. Lo scorso venerdì, mentre stava per suonare a Priverno, è arrivata la chiamata d’urgenza dell’ospedale: c’era un fegato per lui. La band aveva ringraziato su Facebook: “Vogliamo ringraziare tutto lo staff di Priverno. Le forze dell’ordine per la scorta fino in autostrada. È stata una giornata molto intensa”. Poi l’intervento sabato pomeriggio.