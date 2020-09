Meteo, le previsioni di martedì 15 settembre

È attesa una giornata soleggiata su gran parte dell’Italia, anche se su Centro e Sud la nuvolosità sarà in aumento. Le precipitazioni dovrebbero essere scarse: qualche pioggia potrebbe registrarsi sui rilievi della Calabria, della Campania, in Basilicata e in Sicilia. Le temperature rimangono piuttosto alte, soprattutto nelle città

Giornata soleggiata su gran parte dell’Italia, con qualche nuvola in più - ma rare precipitazioni - su Centro e Sud. Sono queste le previsioni meteo per martedì 15 settembre. Le temperature, comunque, rimangono piuttosto alte quasi ovunque, soprattutto nelle città ( LE PREVISIONI ).

Le previsioni al Nord

Al Nord sono previsti cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutte le regioni. L’alta pressione, infatti, garantisce condizioni generali di bel tempo. Temperature stabili, con massime tra 28 e 32 gradi. A Milano previsto cielo poco nuvoloso al mattino e poi sereno nel resto della giornata, con il termometro che oscillerà tra i 20 e i 29 gradi. Stesse previsioni anche a Torino, dove le temperature andranno dai 17 ai 30 gradi.

Le previsioni al Centro

Al Centro i cieli saranno più nuvolosi. In particolare, instabilità prevista tra Abruzzo, Molise, Marche e aree interne laziali. Non dovrebbero registrarsi precipitazioni, tranne qualche locale rovescio sull’Appennino. Nuvole anche in Sardegna. Più soleggiato in Toscana. Temperature fino a 32-33 gradi sulle regioni tirreniche, non oltre i 30 altrove. A Roma nubi sparse, in aumento verso sera, e termometro tra 19 e 32 gradi. A Firenze previsto sole e caldo, con punte di 33 gradi.

Le previsioni al Sud

Una perturbazione porterà velature e foschie sul Sud Italia, con il cielo nuvoloso e a tratti coperto quasi ovunque. Le precipitazione, però, saranno scarse: qualche pioggia è prevista sui rilievi della Calabria, della Campania, in Basilicata e in Sicilia (qui sono possibili temporali su zone interne). Temperature in calo, ma con massime che rimangono tra 26 e 32 gradi. A Napoli il cielo sarà coperto e il termometro oscillerà tra 23 e 32 gradi. Ancora più nuvole a Palermo, con temperature tra 24 e 29 gradi.