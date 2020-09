Coronavirus, il bollettino del 14 settembre

Secondo i dati del ministero della Salute scendono i nuovi contagi, ma anche i tamponi effettuati (ieri erano stati 72.143). I casi totali salgono a 288.761 e le vittime sono 14 in più in 24 ore, per un totale di 35.624. Aumentano di 10 unità le terapie intensive (197)

Sono 1.008 i nuovi contagi da coronavirus in Italia, in calo rispetto al dato del 12 settembre (1.458). Ma diminuiscono anche i tamponi effettuati in un giorno: sono 45.309 (ieri 72.143) (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). È questo il quadro che emerge dai dati del bollettino del ministero della Salute del 14 settembre. I ricoverati in terapia intensiva sono 197, 10 in più del giorno precedente. Secondo l'Iss, "sebbene il numero di casi riportato giornalmente sia numericamente simile a quanto riportato alla fine di febbraio 2020, la fase epidemiologica è completamente diversa".