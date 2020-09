Coronavirus, il bollettino del 10 settembre

Le terapie intensive arrivano a 164 (+14). I contagi totali salgono a 283.180. Sono 10 i morti in un giorno, per un totale di 35.587. I guariti, nelle ultime 24 ore, sono 613, per un totale di 211.885

I nuovi casi giornalieri di coronavirus in Italia sono 1.597, a fronte di un numero di tamponi effettuati che si attesta a 94.186, in lieve calo rispetto al giorno precedente (95.990). Sono 14 in più i ricoverati in terapia intensiva (164) e 10 le vittime. Lo riporta il bollettino del ministero della Salute del 10 settembre (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). Negli ultimi giorni l’età media dei nuovi contagiati si è abbassata a 32 anni, come segnala l'Iss, e molti di questi sono asintomatici. L'Istituto superiore di sanità segnala inoltre che, "sebbene il numero di casi riportato giornalmente sia numericamente simile a quanto riportato alla fine di febbraio 2020, la fase epidemiologica è completamente diversa".

Le vittime, i guariti e il numero di tamponi approfondimento Coronavirus, dal primo caso ai contagi: le tappe. FOTO Dall’inizio della pandemia, in Italia le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 283.180. Le vittime, in totale, sono 35.587, con 10 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 14). I guariti, sempre nelle ultime 24 ore, sono 613, per un totale di 211.885. I ricoverati con sintomi sono 1.836 (+58). Sono invece 33.708 le persone in isolamento domiciliare (+902). I tamponi sono in tutto 9.554.389, in aumento di 94.186 rispetto al 9 settembre. I casi testati sono finora 5.757.488, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

I dati regione per regione: approfondimento Coronavirus, la situazione in Italia: grafici e mappe Nel dettaglio, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, le persone attualmente positive sono: 8.452 in Lombardia 1.918 in Piemonte 3.611 in Emilia-Romagna 2.926 in Veneto 2.214 in Toscana 4.382 nel Lazio 941 in Liguria 3.742 in Campania 439 nelle Marche 1.470 in Puglia 398 nella Provincia autonoma di Trento 1.603 in Sicilia 546 in Friuli Venezia Giulia 512 in Abruzzo 239 nella Provincia autonoma di Bolzano 1.286 in Sardegna 390 in Umbria 370 in Calabria 31 in Valle d’Aosta 143 in Basilicata 95 in Molise