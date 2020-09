Lavoratori fragili, Ministeri: "Criterio dell’età avanzata non basta"

Secondo quanto riportato da una circolare pubblicata dai ministeri della Salute, del Lavoro e delle Politiche sociali, soltanto in presenza di patologie "che possono integrare una condizione di maggiore rischio" il fattore anagrafico può rappresentare un criterio valido per richiedere esoneri

Non basta l’età avanzata per essere considerati "lavoratori fragili". È quanto si legge in una circolare dei ministeri della Salute, del Lavoro e delle Politiche sociali. "La maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione va intesa congiuntamente alla presenza di comorbilità - ovvero alla coesistenza di più patologie - che possono integrare una condizione di maggiore rischio", afferma il documento. (CORONAVIRUS: GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE )

Nella circolare si rileva che i dati più consolidati hanno messo in luce una serie di aspetti: il rischio di contagio da Sars-Cov non è significativamente differente nelle differenti fasce di età lavorativa; il 96,1% dei soggetti deceduti presenta una o più comorbilità e precisamente il 13,9% presentava una patologia, il 20,4% due patologie, il 61,8% ne presentava tre o più; le patologie più frequenti erano rappresentate da malattie cronico-degenerative a carico degli apparati cardiovascolare, respiratorio, renale e da malattie dismetaboliche; l'andamento crescente dell'incidenza della mortalità all'aumentare dell'età è correlabile alla prevalenza maggiore di queste patologie nelle fasce più elevate dell'età lavorativa.

Perché non può bastare l’età per essere considerati "fragili"

Nel documento si legge inoltre che in aggiunta a queste patologie, sono state riscontrate altre a carico del sistema immunitario e oncologiche non necessariamente correlabili all'aumentare dell'età. Ecco perché, secondo la circolare, il concetto di fragilità "va individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto". "Non è dunque rilevabile – conferma un altro passaggio - alcun automatismo tra le caratteristiche anagrafiche e di salute del lavoratore e la eventuale condizione di fragilità".