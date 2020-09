Albero caduto in campeggio, due avvisi di garanzia per morte sorelle

Stando a quanto appreso, nel registro degli indagati sarebbero stati iscritti i due soci del camping Verde Mare, dove domenica scorsa hanno perso la vita le due sorelle di 14 e 3 anni che dormivano in una tenda. Autopsia il 2 settembre. La procura di Massa Carrara indaga per omicidio e lesioni colpose. Intanto sopralluogo di un agronomo per verificare se il pioppo caduto fosse malato o mal tenuto

Sono stati emessi due avvisi di garanzia nell'ambito dell'inchiesta sulla morte delle due sorelle di 14 e 3 anni, residenti a Torino, uccise domenica scorsa da un pioppo caduto sulla tenda dove stavano dormendo nel campeggio Verde Mare di Marina di Massa (Massa Carrara). Secondo quanto appreso, a essere stati iscritti nel registro degli indagati sarebbero i due soci del camping. Domani, mercoledì 2 settembre, è in programma all'ospedale San Luca di Lucca l'autopsia sulle due sorelle, disposta dalla procura che indaga per omicidio e lesioni colpose.

Due avvisi di garanzia per la morte delle due sorelle vedi anche Marina di Massa, morte due sorelle per albero caduto sulla tenda. FOTO I due avvisi di garanzia sono arrivati dopo che in giornata c'è stato un primo sopralluogo dell'agronomo, incaricato dalla procura di Massa Carrara di verificare le cause del cedimento della pianta. Gli inquirenti vogliono verificare se il crollo (LE FOTO) sia stato provocato solo dal forte vento che ha interessato la zona domenica scorsa o se la pianta fosse già malata. L'agronomo ha analizzato le radici del pioppo e la sua chioma, per verificare quanto fosse stabile, se fosse malato, secco e se l'ultima potatura sia stata ben eseguita. Nei prossimi giorni, secondo quanto appreso, si dovrebbe svolgere al campeggio anche il sopralluogo di almeno un altro consulente di parte.