Meteo, le previsioni del 24 agosto

Attese temperature più miti, con diminuzioni fino a 10 gradi, ma anche parecchia instabilità in alcune aree del Nord e del Centro, dopo l'ondata di caldo del fine settimana. Sole e valori soltanto lievemente più bassi al Sud

Caldo in ritirata, temporali sparsi e un calo della colonnina di mercurio soprattutto al Nord e in alcune zone del Centro. Dopo l’ondata di afa del weekend, lunedì 24 agosto dovrebbe essere all’insegna di temperature più miti, con diminuzioni anche fino a 10 gradi in alcuni casi, ma anche dell’instabilità meteorologica (LE PREVISIONI).

Le previsioni al Nord Nubi e temporali al Nord soprattutto sui comparti occidentali e su tutto l'arco alpino specie al pomeriggio. Miglioramento graduale da ovest in serata. A rischio precipitazioni tutti i rilievi e alcuni tratti pianeggianti di basso Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia occidentale, ma qualche breve rovescio potrebbe interessare anche i monti del Triveneto. A Milano prevista una massima di 26 e una minima di 20 gradi. A Torino temperature fra i 20 e i 27 gradi.

Le previsioni al Centro Al Centro nuvolosità in intensificazione specie su dorsale ed entroterra adriatico con piogge e locali temporali dal pomeriggio. Piogge intense potrebbero verificarsi in Toscana e sui settori appenninici dell'Umbria, le Marche e l'Abruzzo (specie in serata). Sole in prevalenza sulla Sardegna. A Firenze prevista una massima di 33 e una minima di 21 gradi, a Bologna colonnina di mercurio fra i 19 e i 31 gradi.