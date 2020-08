Genova, due anni fa crollava Ponte Morandi. Oggi cerimonia con Conte

Il 14 agosto 2018, alle 11:36, crollava il viadotto sul Polcevera, causando 43 morti. Alla cerimonia prenderà parte anche il presidente del Consiglio. Dopo una funzione religiosa si prosegue con quella privata organizzata dai familiari delle vittime. Nel pomeriggio sarà scoperta una targa con i 43 nomi. In serata, infine, tre fiaccolate in diverse zone della città. Conte dice: mai più tragedia del genere. Mattarella: giusta richiesta verità e giustizia

Sono passati due anni dalla tragedia del Ponte Morandi, il viadotto sul Polcevera, a Genova, crollato alle 11.36 del 14 agosto 2018 ( LE FOTO - DAL CROLLO ALLA RICOSTRUZIONE - L'INAUGURAZIONE DEL NUOVO PONTE ) . Un dramma che ha causato la morte di 43 persone. Oggi la città ricorda le vittime con una serie di iniziative. Dopo una funzione religiosa si prosegue con quella privata organizzata dai familiari delle vittime, alla quale partecipa anche il premier Giuseppe Conte. Nel pomeriggio sarà scoperta una targa con i 43 nomi. In serata, infine, tre fiaccolate in diverse zone della città.

Una "tragedia del genere" non si deve ripetere più, ha ribadito il premier Giuseppe Conte a La Stampa . "La partecipazione dello Stato in Autostrade va in questa direzione - osserva - perché contribuirà ad assicurare più controlli e sicurezza sulla nostra rete". "Le nostre infrastrutture sono un bene pubblico prezioso - sottolinea -, non consentiremo più che questo principio venga calpestato". Ai familiari delle vittime dice: "Garantisco l'impegno a una più scrupolosa attenzione per le infrastrutture pubbliche”.

Mattarella: giusta richiesta verità e giustizia

In occasione del secondo anniversario della tragedia è arrivato anche un messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella cha ha ricordato l'incontro con "alcuni rappresentanti dei famigliari delle vittime" poco prima dell'inaugurazione del nuovo Ponte. “La loro giusta richiesta di verità e giustizia per i propri cari, inghiottiti dal crollo del Ponte, è stata accompagnata dalla forte e sofferta esortazione che vengano in ogni modo evitati in futuro disastri simili con nuovi lutti e nuove vittime”, ha scritto il capo dello Stato in una lettera per il Secolo XIX.