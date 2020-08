Il coronavirus visto dagli occhi dei bambini (e dei burattini). VIDEO

A Pognano (Bergamo) è andato in scena uno spettacolo teatrale che cerca di raccontare ai più piccoli questi mesi di pandemia, recuperando la tradizione bergamasca delle maschere e dei burattini

Il sipario si apre dolcemente per accendere i riflettori sulle paure, e sulle speranze di Margì, Gioppino e Bortolì - le maschere più celebri (assieme a quelle di Arlecchino e Brighella) della tradizione bergamasca - che si muovono con le movenze tipiche dei burattini. All’improvviso, al centro del palcoscenico compare un disegno con cui, purtroppo, tutti noi abbiamo imparato a familiarizzare: quello del Sars-Cov2, il virus responsabile dell’epidemia (poi pandemia) da Covid 19, di cui Bergamo, assieme a Brescia, è stato l’epicentro in Italia. Una specie di globo terrestre infilzato da tanti bastoncini (così lo hanno raffigurato spesso i bambini) ondeggia tra le mani del burattino Bortolì, mentre la sua mamma, Margì, cerca di spiegargli cosa sta succedendo in città e non solo.

"I burattini favoriscono la rielaborazione del dolore dei bambini" Lo spettacolo, andato in scena durante il lockdown, è parte integrante dell’iniziativa Le emozioni al tempo del Coronavirus, sviluppata dal dipartimento di Scienze umane e sociali dell’Università di Bergamo. L’obiettivo è aiutare i bambini a prendere coscienza della situazione causata dall’emergenza sanitaria e, soprattutto, delle loro emozioni, legate indissolubilmente al cambiamento delle abitudini quotidiane imposto dal virus. “Abbiamo provato a raccontare questo periodo di pandemia con gli occhi dei più piccoli - spiega Marco Lazzari, direttore del dipartimento di Scienze Umane e sociali dell’Università di Bergamo -. Per farlo, abbiamo scelto di utilizzare i burattini, perché aiutano in modo efficacissimo a favorire la rielaborazione del dolore vissuto dai bambini e dalle loro famiglie in questi ultimi mesi”.