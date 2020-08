Sardegna, incendio a Posada: a fuoco 20 ettari di terreno

Mentre la Sardegna è nella morsa del caldo con picchi di 40 gradi in alcune zone dell'Isola, dall'alba del 13 agosto gli elicotteri della flotta regionale antincendio si sono dovuti levare in volo per i primi roghi della giornata. Il vasto rogo a Posada, nel Nuorese, si è sviluppato in località Pizzinnone ed è arrivato a lambire la carreggiata della Stataie 131 'Diramazione centrale Nuorese', portando alla chiusura della via in entrambe le direzioni.