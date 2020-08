Benedetta Rossi, morto il cane della celebre food-blogger

In un post sul suo profilo social la food-blogger si lascia andare a un ricordo pieno di amore e dolore per la perdita del cane Nuvola, al suo fianco per ben 17 anni

Un post d'addio pieno di nostalgia e amore. La famosa food-blogger Benedetta Rossi ha rivelato ai suoi follower sui social il dolore per la perdita di Nuvola, il cane che ha vissuto con lei e la sua famiglia per 17 anni. I fan di "Fatto in casa per Voi", il blog di cucina di Benedetta, le hanno subito dimostrato grande affetto e vicinanza nei vari commenti.