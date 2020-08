Vicenza, preso per il collo da poliziotto. Polemica dopo video in Rete

Il giovane è stato arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, mentre l'agente ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari per lesioni guaribili in tre giorni. I centri sociali hanno annunciato di volersi dare appuntamento domani davanti al tribunale, dove si terrà la direttissima. Dalla questura di Vicenza tengono a sottolineare che quella presa al collo sarà oggetto di un'inchiesta interna, trattandosi - viene precisato - di una modalità che non risponde alle tecniche operative previste per le forze dell'ordine, ma è da escludere ogni aspetto che rimandi al razzismo.

La versione della questura

Per il questore di Vicenza, Antonino Messineo, i frammenti di video diffusi sui social forniscono una ricostruzione parziale dell'episodio. In Piazza Castello, precisa, si è recata una pattuglia delle volanti per sedare una rissa tra due italiani. Mentre gli agenti portavano alla ragione i contendenti, un gruppo di ragazzi, per lo più stranieri, si sono messi a dileggiare i poliziotti, in particolare quando quest'ultimi li hanno invitati ad allontanarsi e a non utilizzare i telefonini. Proprio in questa fase, spiega il questore, il ragazzo 21enne si sarebbe rifiutato di allontanarsi e avrebbe continuato a sbeffeggiare gli agenti, tanto che uno di loro ha deciso di identificarlo. Al rifiuto di mostrare i documenti, il poliziotto avrebbe tentato di fermare il ragazzo, che si è divincolato con degli strattoni, per poi essere bloccato a terra con una presa al collo da parte dell'agente. Ne è scaturito un parapiglia, rileva ancora Messineo, che ha permesso al giovane di allontanarsi, mentre il poliziotto è rimasto a terra. La fuga è stata breve perchè il ragazzo è stato bloccato e arrestato dagli uomini di una seconda Volante. Sulla vicenda, secondo quanto si è appreso, la procura di Vicenza ha chiesto di visionare i filmati.