Meteo, le previsioni di martedì 11 agosto

Ci stiamo avvicinando alle giornate clou dell’estate con il Ferragosto ormai alle porte. E dal meteo giungono buone notizie: un super anticiclone ci porterà tanto sole e temperature in aumento. Ritornerà l’afa e il caldo in qualche caso sarà opprimente con valori prossimi ai 40 gradi. Sempre in agguato i temporali ma confinati ai rilievi alpini e appenninici