Strage di Bologna, il minuto di silenzio nel 40/o anniversario. VIDEO

Ore 10:25, l'ora che l'orologio della Stazione di Bologna segna incessantemente da 40 anni. Un minuto di silenzio per ricordare le 85 vittime del 2 agosto del 1980 (FOTO), per invocare giustizia per la più terribile delle stragi italiane. I tre fischi del locomotore trasmessi in streaming, lo schermo in piazza che ha mostrato la deposizione di corone in sala d'aspetto, la lapide che ricorda le vittime, l'immagine dell'orologio fermo (LEGGI LE PAROLE DI MATTARELLA). E poi la gente, riunita, con i cartelli che parlano nel silenzio rotto solo dagli applausi allo scadere dei 60 secondi.