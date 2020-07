Zona rossa, audio di Fontana e Gallera a Speranza: decidete voi

L’audio inedito

Come riporta il quotidiano di via Solferino, alla riunione erano presenti, oltre al ministro della Salute, il vicepresidente Fabrizio Sala, l’assessore al Welfare Giulio Gallera e quello al Bilancio Davide Caparini e il governatore Attilio Fontana, collegato in video. Nell’audio esclusivo del Corriere si sentono Gallera, Fontana e una terza persona non indentificata parlare con Speranza della situazione ad Alzano Lombardo e a Nembro, preoccupati “perché c’è molta sottovalutazione”. Tuttavia i vertici della Lombardia non insistono sull’istituzione della zona rossa e rimettono la decisione nelle mani di Speranza, incerti sugli effetti ancora poco visibili delle misure restrittive già applicate, ma consapevoli che si tratta di un “secondo focolaio” che “sta crescendo” ma che “non c’è la percezione perché chi abita lì... questi continuano a uscire”.