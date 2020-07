Vasto incendio a Gallipoli, ore di paura tra i turisti sul lungomare

Il rogo è scoppiato intorno alle 21 in una zona della città piena di residenti e turisti che stavano passeggiando. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme divampate nei pressi del campo sportivo e della pineta del litorale sud della Città Bella

A pochi passi dal lungomare di Gallipoli, dove stavano passeggiando molte famiglie con bambini, si è sprigionato un vasto incendio che ha gettato tutti nel panico. Erano le 21 quando dalla zona del campo sportivo e della pineta del litorale sud della Città Bella si è alzato un fumo acre seguito poi dalle fiamme. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento locale e dei carabinieri che hanno circoscritto e transennato l’area. Tre squadre di uomini aiutate anche dai volontari della protezione civile hanno avviato le operazioni di spegnimento del vasto rogo che ha distrutto una porzione di vegetazione e interessato un’auto parcheggiata nella zona colpita. Sono in corso le indagini per fare chiarezza sulle cause dell’accaduto.