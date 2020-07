Eutanasia Trentini, pm: "Condannare Welby e Cappato a minimi di legge"

Per il magistrato esiste il reato ma anche "tutte le attenuanti generiche". I due esponenti dell'Associazione Luca Coscioni agirono "con nobili intenti". Mina Welby: "Se condannata voglio andare in carcere". Attesa per la sentenza

Il reato c'è, ma anche i nobili intenti. Così il pubblico ministero Marco Mansi ha chiesto una condanna a tre anni e quattro mesi per Mina Welby e Marco Cappato, accusati di aiuto al suicidio nel processo a Massa (Massa Carrara) per la morte di Davide Trentini. "Chiedo la condanna ma con tutte le attenuanti generiche e ai minimi di legge - ha detto il pm -. Il reato di aiuto al suicidio sussiste, ma credo ai loro nobili intenti. È stato compiuto un atto nell'interesse di Davide Trentini, a cui mancano i presupposti che lo rendano lecito. Colpevoli sì ma meritevoli di alcune attenuanti che in coscienza non mi sento di negare".

Mina Welby: "Se condannata voglio andare in carcere"

"Sono serena, ieri notte ho pensato alla mamma di Davide Trentini, la mia battaglia è per lei". Così Mina Welby aveva commentato la sua situazione entrando nel palazzo di giustizia di Massa in mattinata. "Se verrò condannata voglio andare in carcere. Ma temo siccome ho 80 anni che mi diano i domiciliari. Allora protesterò perché se sono pericolosa voglio essere messa in condizione di non nuocere. Tornerei in Svizzera anche domani".