Alex Zanardi, nuovo intervento alla testa: condizioni stabili

Un nuovo intervento chirurgico per Alex Zanardi. Il campione rimasto vittima di un grave incidente in handbike il 19 giugno è stato sottoposto a una "delicata procedura neurochirurgica per il trattamento di alcune complicanze tardive dovute al trauma cranico primitivo". L'intervento è avvenuto sabato 25 luglio, il giorno successivo al trasferimento presso la Terapia Intensiva Neurochirurgica del San Raffaele, come fa sapere l'ospedale comunicando che le sue condizioni "appaiono stabili".