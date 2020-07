Un anno fa l'omicidio di Cerciello Rega, il carabiniere ucciso a Roma

È passato un anno e sono ancora molti i dubbi da svelare sulla morte di Mario Cerciello Rega. Il vicebrigadiere dell’Arma dei Carabinieri è stato ucciso la mattina del 26 luglio 2019, trafitto con 11 coltellate dopo essere stato aggredito da due studenti ventenni americani, Lee Finnegan Elder e Gabriel Natale-Hjorth, in vacanza a Roma. I due sono stati arrestati in albergo poche ore dopo. Secondo le ricostruzioni Elder ha accoltellato Cerciello, mentre Hjorth lo ha aiutato a nascondere l’arma, poi trovata nel controsoffitto della loro camera d’albergo a 100 metri dall’omicidio avvenuto in Prati, un quartiere del centro di Roma.

La dinamica

I due ragazzi quella sera, 15 minuti dopo la mezzanotte, cercano di acquistare droga in piazza Trilussa a Trastevere. Discutono con due pusher. Verso la 1 si spostano in piazza Mastai, sempre a Trastevere. C’è un video che li riprende e si vede Sergio Brugiatelli, il presunto spacciatore che spinge una bicicletta a mano. Poco dopo i due americani scappano dopo aver rubato uno zaino, lo stesso che prima aveva sulle spalle Brugiatelli. Loro fuggono, lui li segue. All’1,30 di notte, i due americani tornano in hotel. Un’ora dopo escono dall’albergo per incontrare Brugiatelli. Hanno contrattato la restituzione dello zaino in cambio di una dose di cocaina e 80 euro. Alle 3 l’ultima telefonata a Brugiatelli. A quel punto, i due si incontrano con il vicebrigadiere Cerciello Rega e il collega Varriale, che si sono presentati all’appuntamento al posto di Brugiatelli. Non ci sono telecamere all’incrocio di via Pietro Cossa ma secondo la ricostruzione fatta dagli inquirenti Cerciello Rega viene colpito da 11 coltellate inferte in 32 secondi.