Matrimoni combinati per permessi di soggiorno, a Livorno 56 indagati

Con un’imponente operazione la Guardia di Finanza e la procura di Livorno hanno scoperto un giro di matrimoni combinati per ottenere il permesso di soggiorno. Le false unioni, almeno 24, sono state celebrate da inconsapevoli dipendenti comunali tra il 2014 e il 2019 tra italiani (15 uomini e 6 donne livornesi) e cittadini stranieri, sudamericani e nordafricani. Le persone indagate sono 56 e a capo della banda ci sarebbe un uomo di 56 anni di origine dominicana, arrestato dalle forze dell’ordine, mentre per altre 4 persone è stato disposto l'obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria. Ogni matrimonio sarebbe stato pagato tra i 6.000 e gli 8.000 euro. L’operazione ha impegnato 100 militari che hanno effettuato 55 perquisizioni tra le province di Livorno, Siena, La Spezia, Torino e Padova. Gli inquirenti procedono ora per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e induzione in falso in atto pubblico.