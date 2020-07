Deputato Lega: “Migranti in quarantena fuggiti da Gualdo Cattaneo”

Si sono perse le tracce di alcuni dei 25 migranti che erano stati trasferiti a Gualdo Cattaneo da Agrigento e che erano sottoposti a regime di quarantena precauzionale. A denunciarlo è il deputato della Lega Virginio Caparvi, che in mattinata ha incontrato il sindaco del comune umbro (CORONAVIRUS: GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE ). In un primo momento, dal centro di accoglienza di Gualdo Cattaneo si erano allontanati 23 migranti, poi - ha riferito la Questura di Perugia - due di loro sono stati ritrovati in buone condizioni di salute. “La gestione dei migranti da parte del governo è stata a dir poco superficiale”, ha dichiarato il primo cittadino Enrico Valentini.

“Dei 25 tunisini arrivati giovedì sera a Gualdo Cattaneo, peraltro senza che il sindaco venisse avvisato se non poche ore prima, 23 sono subito scappati. Non si trovano più e hanno dunque violato la quarantena cui erano sottoposti”, aveva scritto il leghista Caparvi su Facebook prima del ritrovamento di due persone.

Alle ricerche, cominciate ieri sera e proseguite anche durante la notte, partecipano tutte le forze di polizia. I migranti che si sono allontanati - ha spiegato la Questura - sono tutti uomini, tunisini, richiedenti asilo. Ad Agrigento, città da dove provengono, sono stati sottoposti a test sierologici. Sempre secondo la Questura, non risultano positività al Covid e nel centro di accoglienza di Gualdo Cattaneo i migranti sono stati posti in regime di quarantena solo per precauzione. I due che sono stati rintracciati sono stati riaccompagnati nella struttura della cittadina umbra. Si valuteranno ora eventuali sanzioni pecuniarie previste nei casi di violazione della quarantena precauzionale.

Arrivati a Gualdo da Agrigento giovedì 16 luglio

Ricostruendo la vicenda, il sindaco Valentini ha raccontato che i 25 migranti erano arrivati a Gualdo da Agrigento giovedì 16 luglio, nel pomeriggio. La prefettura aveva individuato per la loro sistemazione un ex agriturismo gestito da una cooperativa sociale che aveva partecipato a un bando negli anni scorsi. Il 18 luglio, dopo le 19, 23 di loro si sono allontanati riuscendo a far perdere le loro tracce. È subito stata organizzata una task forze per le ricerche, che sono andate avanti tutta la notte. La zona - ha sottolineato il sindaco - è caratterizzata da numerose strade comunali e vicinali.

Erano in isolamento e quarantena

Valentini ha anche sottolineato di avere ufficialmente chiesto informazioni, ma di non conoscere ancora le generalità dei migranti che nell'ex agriturismo era stati messi in quarantena e in isolamento. Il sindaco ha riferito di non avere informazioni neppure su eventuali tamponi eseguiti, di cui ha parlato la Questura. "L'ente locale è escluso completamente dalle scelte in tema di migranti", ha detto il sindaco. Sul loro arrivo ha spiegato: "Sono stato avvisato tramite mail lo stesso giorno. Ho espresso poi telefonicamente il mio dissenso, per la mancanza di condivisione della scelta e per il preavviso troppo breve".