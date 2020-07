Piacenza, un uomo annega dopo un bagno nel fiume Trebbia

Un uomo di 49 anni, residente in provincia di Cremona, è morto nella mattina del 19 luglio in Valtrebbia, in provincia di Piacenza, annegando nell'acqua del fiume. Da una prima ricostruzione, pare che non sia riemerso dopo un tuffo in acqua. Gli amici che erano con lui hanno subito chiamato i soccorsi: sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, il soccorso alpino e il 118.