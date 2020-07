Maltempo, oggi allerta gialla in 9 regioni per piogge e temporali

Il maltempo arriva sulla fascia adriatica e su parte delle regioni del Centro Italia, con forte instabilità e temporali. Per questo il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per nove regioni, per la giornata di oggi, 17 luglio. Prevista allerta gialla per gran parte di Emilia-Romagna, Toscana e Lazio, sugli interi territori di Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata ( LE PREVISIONI METEO ).

Continuano i lavori a Palermo dopo il nubifragio

Intanto, non si fermano i lavori a Palermo, dopo il nubifragio che ha colpito la città il 15 luglio causando danni e allagamenti (LE FOTO - L'INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO - LA VICENDA - SALVINI CONTRO ORLANDO: "PENSA SOLO A IMMIGRATI"). I vigili del fuoco hanno continuato a lavorare per tutta la notte nel sottopassaggio della circonvallazione, all'altezza di via Leonardo da Vinci, dove mercoledì pomeriggio alcune automobili sono rimaste completamente sommerse dall'acqua. Le operazioni hanno escluso la presenza di eventuali vittime come era stato inizialmente ipotizzato sulla base delle dichiarazioni di un testimone. "Mancano gli ultimi 40 centimetri per liberare completamente la carreggiata - ha detto il comandante provinciale dei vigili del fuoco Agatino Carrolo - ma sotto il fango e i detriti non ci dovrebbe essere nulla". La squadre dei vigili del fuoco hanno eseguito anche numerosi interventi in tutta la città, dopo le segnalazioni di frane e allagamenti. Almeno 300 le richieste pervenute nelle ultime 48 ore alla centrale operativa da diverse zone del capoluogo.