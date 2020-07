Meteo, le previsioni di venerdì 17 luglio e del weekend. VIDEO

E’ in arrivo una nuova sfuriata temporalesca con grandinate e possibili nubifragi. L’anticiclone sull’Italia è in crisi e permetterà l’entrata di un vigoroso vortice ciclonico. Venerdì sarà la giornata peggiore con i temporali che si sposteranno velocemente dal Triveneto alle regioni centrali e fino alla Puglia. Nel weekend è atteso invece un deciso miglioramento che anticiperà giornate calde e soleggiate per tutta la prossima settimana