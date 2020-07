Immatricolazione università 2020-2021: tutto quello che c'è da sapere

Test di ammissione, tasse, scadenze e bandi: una breve guida alle matricole che si apprestano a vivere il primo anno di vita universitaria

Finita l'estate dopo l'esame di maturità (LO SPECIALE), sta arrivando il momento di pensare al prossimo passo della vita studentesca: l'iscrizione all'università. Non è semplice destreggiarsi tra la scelta del corso di laurea e dell'ateneo più indicato, ma superato questo passaggio, ecco come fare per arrivare senza problemi al primo giorno di lezione.

Facoltà a numero chiuso: test di ingresso Per chi ha scelto una facoltà a numero chiuso, come economia, è fondamentale controllare periodicamente il sito dell'università per sapere quando sono previsti i test di ammissione. Alcuni sono già nel periodo estivo, altri a settembre. L'importante è arrivare preparati e con tutti i documenti necessari (come l'attestato di superamento dell'esame di maturità).

Facoltà ad accesso programmato o senza numero chiuso Un discorso differente è per le facoltà come medicina, che hanno un test di ingresso e in più una graduatoria a livello nazionale per la selezione finale degli iscritti. È necessario sempre consultare i siti dedicati dell'ateneo di riferimento per sapere le date di prove e risultati. Chi invece ha optato per una facoltà "aperta", dove non serve l'ammissione con test, può semplicemente seguire le istruzioni date dall'università sul pagamento delle prime tasse.