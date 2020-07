1/20 ©Ansa

Sono state pubblicate, come ogni anno, le classifiche delle università italiane elaborate dal Censis. Sono basate sulla valutazione degli atenei statali e non statali, divisi in categorie omogenee per dimensioni, relativamente a: strutture disponibili, servizi erogati, borse di studio e altri interventi in favore degli studenti, livello di internazionalizzazione, comunicazione e servizi digitali, occupabilità. Tra le università con i voti migliori ci sono Trento e Perugia

Lo speciale scuola e università