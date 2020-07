Meteo, le previsioni di martedì 14 luglio. VIDEO

La settimana continua con nuvole e qualche temporale al Nord, sole sul resto dell’Italia. In particolare, i rovesci sono attesi dal pomeriggio sui settori alpini. Possibile, in serata, un po’ di pioggia anche sulle zone ioniche calabresi e siciliane. Altrove, cielo sereno o poco coperto e clima gradevole

Al Nord è previsto cielo nuvoloso sull'arco alpino e in Piemonte. Nuvole, in particolare, sull'alta Pianura Padana. Attesi temporali isolati sulle Alpi più settentrionali, soprattutto dal pomeriggio. Tempo più asciutto e più soleggiato altrove. Le temperature dovrebbero oscillare tra 23 e 29 gradi. A Milano è previsto cielo leggermente coperto e temperature tra 17 e 26 gradi. Situazione simile a Torino, dove il termometro oscillerà tra i 16 e i 25 gradi.

Le previsioni al Centro

vedi anche

Estate 2020, alla ricerca delle spiagge più belle d'Italia. FOTO

Al Centro sarà un martedì con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Possibile qualche acquazzone sugli Appennini. Termometro in aumento, con i valori massimi che supereranno di poco i 30 gradi in alcune zone. A Roma giornata serena, con temperature tra 17 e 29 gradi. Sole anche a Firenze, dove il termometro varierà tra 16 e 31 gradi.

Le previsioni al Sud

Alta pressione in lieve cedimento al Sud. La giornata sarà soleggiata, ma in serata molte nubi raggiungeranno le coste ioniche di Calabria e Sicilia: prevista anche qualche precipitazione. Per quanto riguarda le temperature, sono attesi valori massimi tra 26 e 30 gradi. A Napoli splenderà il sole e ci saranno tra i 19 e i 30 gradi. Qualche nuvola in più a Palermo, con temperature tra 23 e 29 gradi.