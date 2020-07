Superenalotto, centrato il 6: vinti quasi 60 milioni a Sassari

Superenalotto bacia la città di Sassari. Una vincita da quasi 60 milioni di euro con un "6" centrato grazie ad una schedina da 3 euro. Il jackpot in Sardegna - pari per l'esattezza a 59.472.355,48 milioni di euro - arriva dalla combinazione vincente di oggi: i numeri sono 16-24-29-53-73-88, Jolly 62, Superstar 50 .

Il secondo "6" del 2020

Ad essere stato baciato dalla fortuna è il punto vendita Sisal Tabacchi Riv 45 in via Luna e Sole 11 . Si tratta della seconda vincita con un 6 nel 2020., 124 in totale dalla nascita del SuperEnalotto. L'ultimo 6 risaliva al 28 gennaio scorso: in quell'occasione la cifra vinta era stata pari a 67,2 milioni di euro, un jackpot centrato ad Arcola (SP), il 14° più alto nella storia Superenalotto.

Dal 1997 a oggi, in merito alle vincite di prima categoria, sono stati distribuiti oltre 5 miliardi di euro. Il "6" più ricco è stato vinto a Lodi il 13 agosto 2019 a Lodi, per una cifra pari a 209.160.441,54 euro: un jackpot arrivato dopo 178 concorsi senza alcuna combinazione vincente centrata.