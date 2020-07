Coronavirus, il bollettino del 4 luglio

I decessi totali sono 34.854. Il numero dei positivi dall'inizio dell'epidemia, compresi morti e guariti, registra un incremento di 235. I guariti, in totale, sono 191.944, 477 in più di ieri. Sono 71 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, cioè 8 in meno rispetto a ieri

In Italia le persone complessivamente risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 241.419. Le vittime, in totale, sono 34.854, con 21 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 15). Il totale dei positivi, compresi morti e guariti, registra un incremento di 235 casi (ieri erano 223). Di questi, 95 casi sono in Lombardia. Lo riportano i dati del bollettino quotidiano diffusi dal ministero della Salute (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE).

Guariti e tamponi approfondimento Coronavirus, la situazione in Italia: grafici e mappe Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 477 per un totale di 191.944. Sono 71 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, cioè 8 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi sono 940. Sono invece 13.610 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi sono finora 5.599.826, in aumento di 51.011 rispetto a ieri. I casi testati sono finora 3.377.073, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

I dati regione per regione Nel dettaglio, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, le persone attualmente positive sono: 9.426 in Lombardia

1.217 in Piemonte

1.037 in Emilia-Romagna

388 in Veneto

324 in Toscana

283 in Liguria

854 nel Lazio

203 nelle Marche

48 nella Provincia autonoma di Trento

198 in Campania

111 in Puglia

73 in Friuli Venezia Giulia

159 in Abruzzo

138 in Sicilia

85 nella Provincia autonoma di Bolzano

9 in Umbria

13 in Sardegna

4 in Valle d’Aosta

26 in Calabria

21 in Molise

4 in Basilicata.

Le vittime approfondimento Coronavirus Italia, 241.184 positivi. 34.833 i morti. FOTO Quanto alle vittime, se ne registrano: 16.691 in Lombardia

4.102 in Piemonte

4.267 in Emilia-Romagna

2.023 in Veneto

1.114 in Toscana

1.558 in Liguria

841 in Lazio

987 nelle Marche

405 nella Provincia autonoma di Trento

432 in Campania

545 in Puglia

345 in Friuli Venezia Giulia

464 in Abruzzo

282 in Sicilia

292 nella Provincia autonoma di Bolzano

80 in Umbria

133 in Sardegna

146 in Valle d'Aosta

97 in Calabria

23 in Molise

27 in Basilicata.