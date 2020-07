I vincitori del premio "Giornalismo a testa alta" dedicato a Càndito

I vincitori

Premi Pulitzer 2020 assegnati via YouTube

Dei 30 candidati al Premio sono stati selezionati per la giuria dieci finalisti, cinque nella sezione 'Opere' e altrettanti in quella 'Progetti'. Nella prima ha vinto il reportage di Simona Carnino "per rigore, completezza e carica emotiva". Pubblicata su "Missioni Consolata", l’indagine, spiegano i promotori, "affronta le sfaccettature del fenomeno migratorio nel Centro America con rigore di analisi, completezza nella raccolta dei dati e diversificazione delle fonti". Tra i 'Progetti', invece, è stato premiato quello di Marco Benedettelli che verrà finanziato per approfondire un tema per lo più ignoto al grande pubblico ma di grande portata per il continente africano. Il reportage, infatti, racconterà "la crescita di una nuova classe operaia in un Paese (l'Etiopia n.d.r.) che esce da un ventennio di guerra con la confinante Eritrea e che mantiene affollati campi profughi, e una popolazione in fuga dall’economia contadina".