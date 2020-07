Bimba morsa da pipistrello, salvata dal centro antiveleni di Foggia

La bambina svedese di 7 anni, entrata in contatto con l'animale nei giorni scorsi, è stata dimessa dall'ospedale di Livorno, dopo le cure ricevute nel reparto di pediatria. I medicinali sono arrivati dal Policlinico Riuniti della città pugliese

Brutta avventura a lieto fine per una bimba svedese di 7 anni, graffiata da un pipistrello nei giorni scorsi a Milano. La piccola è stata dimessa dall'ospedale di Livorno, dove era ricoverata. Seppur in ottime condizioni di salute, come spiega in una nota l'Asl, è stata precauzionalmente tenuta in osservazione durante la notte nel reparto di pediatria diretto da Roberto Danieli.

Profilassi anti-rabbica per la piccola svedese La famiglia della bambina, che si trovava in transito per motivi turistici da Livorno, si è presentata all'Ufficio Igiene e Prevenzione per richiedere una vaccinazione a seguito dello scontro tra la piccola e un pipistrello. L'episodio risaliva a sette giorni prima. Il personale ha così disposto una profilassi anti-rabbica alla quale affiancare la somministrazione di immunoglobuline iperimmuni. Il pronto soccorso dell'ospedale toscano ha chiesto fornitura al Centro Antiveleni di Pavia che, consultando la disponibilità a livello nazionale, si è rivolto al Policlinico Riuniti di Foggia.