Meteo, le previsioni dell'1 luglio. VIDEO

Mercoledì 1 luglio il caldo africano continua a mantenere roventi le temperature in quasi tutta l'Italia, con massime anche superiori ai 35°C in alcune zone del Meridione. Sole, cielo sereno e giornata decisamente estiva, fatta eccezione per le aree delle Alpi e Prealpi dove arrivano rovesci e temporali ( LE PREVISIONI ).

Le previsioni al Nord

Mercoledì di tempo instabile al Nord sulle Alpi e le Prealpi con piogge e locali temporali durante la giornata, in particolare in serata sulle alte pianure. Sole nelle altre zone con temperature prevalentemente stabili fino ai 34°C. Debole pioggia al mattino a Milano, qualche schiarita nel pomeriggio e temporali a partire dalla sera. La temperatura varia da 23°C a 32°C con allerta meteo per precipitazioni. Brutto tempo anche a Torino con possibili temporali a partire dalle ore pomeridiane.

Le previsioni al Centro

Tanto sole, afa e caldo nelle regioni centrali dove le temperature sono in ulteriore aumento con massime tra i 30°C e i 35°C. Ancora più rovente la giornata in Sardegna dove la massima potrebbe superare i 35°C. Cielo sereno per tutto il giorno a Roma con allerta meteo per afa. A Firenze cielo sereno al mattino, poco nuvoloso o velato durante il resto della giornata con una temperatura massima di 34°C.

Le previsioni al Sud

Bel tempo e caldo al Sud, in intensificazione nell'area del promontorio subtropicale. Le massime sono in rialzo anche nel Meridione dove si superano i 35°C. Sole splendente a Napoli e Palermo con mare poco mosso e massime fino ai 32°C con allerta meteo, in entrambe le città, per afa.