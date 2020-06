Papa Francesco all'Angelus: "Prego per Roma"

Nel giorno della Festa dei Santi Pietro e Paolo, patroni di Roma, Papa Francesco ha rivolto all'Angelus un saluto "a tutti i romani e a quanti vivono in questa città" e ha pregato affinché "a Roma ogni persona possa vivere con dignità e possa incontrare la lieta testimonianza del Vangelo".

Solitudine degli anziani, "un dramma dei nostri tempi"

Il pontefice ha anche parlato della solitudine degli anziani, definita "un dramma dei nostri tempi". In "tanti sono lasciati soli dalla famiglia come, mi permetto di dire, se fossero materiale di scarto. La vita dei figli e dei nipoti non si fa dono per gli anziani", ha sottolineato il pontefice.

Il saluto al patriarca Bartolomeo

Papa Francesco ha poi ricordato che nella festa dei Santi Pietro e Paolo "è tradizione che venga a Roma una delegazione del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli, ma quest'anno non è stato possibile a causa della pandemia". E dunque il pontefice manda "spiritualmente un abbraccio al caro fratello il patriarca Bartolomeo, nella speranza che possano riprendere al più presto le nostre reciproche visite".