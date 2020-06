Le previsioni meteo del weekend dal 27 al 28 giugno

Sarà un fine settimana all'insegna di una sempre più invadente alta pressione nord africana che garantirà una buona stabilità atmosferica, ma soprattutto un deciso aumento delle temperature. Il bel tempo sarà protagonista, eccezion fatta per alcuni temporali sui rilievi alpini, peraltro più probabili sulle aree di confine e per qualche isolato rovescio sui rilievi abruzzesi, in particolar modo nella giornata di sabato

Quello di sabato 27 e domenica 28 giugno sarà un weekend all'insegna di una sempre più invadente alta pressione nord africana che garantirà una buona stabilità atmosferica, ma soprattutto un deciso aumento delle temperature. Secondo le previsioni, il bel tempo sarà protagonista, eccezion fatta per alcuni temporali sui rilievi alpini, peraltro più probabili sulle aree di confine e per qualche isolato rovescio sui rilievi abruzzesi, in particolar modo nella giornata di sabato. È atteso un aumento delle temperature, che toccheranno valori elevati per la stagione, con picchi di 34 gradi a Bolzano, Ferrara, Bologna e Firenze. Domenica i termometri saliranno ulteriormente fino a toccare punte di 35/36 gradi su alcuni tratti della Val Padana. Sole e caldo al Centro-Sud dove le colonnine di mercurio si attesteranno intorno ai 35 gradi a Firenze, ai 33 gradi a Roma, ma farà ancora più caldo nelle aree interne della Sardegna dove si potranno localmente raggiungere i 40 gradi; punte di 37 gradi, infine, in Puglia e su alcune città della Sicilia (Siracusa e Catania) (LE PREVISIONI).