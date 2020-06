Meteo, le previsioni del 26 giugno. VIDEO

Giornata di sole su tutta l’Italia, con qualche temporale al Nord nelle aree alpine e prealpine e sull’Appennino abruzzese. Temperature in ascesa al Settentrione e al Centro, con massime comprese tra 27 e 32 gradi

Le previsioni al Nord

Bel tempo al Nord con nuvolosità in transito, che porterà fenomeni isolati sulle aree alpine e prealpine. Temperature in aumento, con massime tra 27 e 31 gradi. A Milano cielo sereno al mattino e al pomeriggio, qualche nube sparsa alla sera. A Torino cielo sereno o poco nuvoloso al mattino, qualche temporale in serata.

Le previsioni al Centro

Al centro giornata di sole con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni, qualche piovasco pomeridiano sui rilievi dell'Abruzzo. Temperature in ascesa, massime tra 27 e 32 gradi. A Roma tempo soleggiato e caldo tutta la giornata, a Firenze bel tempo e temperature fino a 32 gradi nelle ore più calde.

Le previsioni al Sud

Al Sud tempo stabile e soleggiato con qualche nube sulle aree interne. Temperature stazionarie, con massime comprese tra 27 e 31 gradi. Giornata di sole a Palermo e Napoli, con temperature massimo intorno ai 30 gradi.