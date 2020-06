Alex Zanardi, il bollettino medico: "Condizioni stabili e gravi"

Rimangono invariate le condizioni di Alex Zanardi, ricoverato in terapia intensiva a Siena, dopo essere stato vittima di un grave incidente in handbike lo scorso 19 giugno. L'atleta, riporta un bollettino medico dell'ospedale, ha trascorso "la quinta notte di degenza senza sostanziali variazioni nelle sue condizioni cliniche, per quanto riguarda i parametri cardio-respiratori e metabolici, e rimane grave il quadro neurologico. Zanardi è sempre sedato, intubato e ventilato, la prognosi rimane riservata". L'ospedale aggiunge che "sentita la famiglia, si ritiene utile non diffondere altri bollettini medici sin quando non ci saranno variazioni significative sul suo stato di salute".