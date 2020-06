EasyJet: "Calabria terra di mafia e terremoti". Poi rettifica e scuse

In una pagina che promuove i voli della società aerea low cost nella regione è comparsa una descrizione in cui si leggeva che il territorio "soffre di un'evidente assenza di turisti a causa della sua storia di attività mafiosa e di terremoti". Dopo le critiche sui social e le polemiche da parte della politica, EasyJet si è scusata e ha corretto: "È un posto favoloso"

"Questa regione soffre di un'evidente assenza di turisti a causa della sua storia di attività mafiosa e di terremoti", con questa frase la compagnia aerea EasyJet, sul suo sito ufficiale, ha pubblicizzato la Calabria per promuovere i voli low cost diretti nella regione, in particolare a Lamezia Terme. Sui social è subito scoppiata la polemica con critiche alla descrizione anche da esponenti politici. Presto sono arrivate le scuse e la modifica da parte di EayJet: "È un posto favoloso".

La descrizione della Calabria sul sito EasyJet leggi anche Aeroporto Malpensa, riapre il Terminal 1: primo volo Milano-Lamezia Nella pagina si leggeva anche che la Calabria soffre "la mancanza di città iconiche come Roma o Venezia capaci di attrarre i fan di Instagram". Per poi proseguire: "Ma se cerchi un piccolo assaggio della dolce vita, senza troppi turisti, allora sei nel posto giusto. Arrampicati fino alla città di montagna di Morano Calabro per panorami mozzafiato e case bizzarre costruite su cime, che dovrai vedere per credere. Potrai essere tra i pochi turisti a conoscere e apprezzare veramente i tre spettacolari parchi nazionali di questa regione". Dopo le polemiche la compagnia aerea ha modificato la descrizione puntando sulle bellezze artistiche e naturali del posto, con spiagge incontaminate e templi greci e romani da scoprire e concludendo con "è sempre il momento giusto per visitarla".

Le scuse della compagnia aerea Con una nota EasyJet si è anche scusata con "tutti i calabresi e la Regione Calabria". "L'intento originale del testo era sottolineare quanto la Calabria sia sottovalutata all'estero da un punto di vista turistico - hanno spiegato -. La Calabria è una terra per noi molto importante, che amiamo e che promuoviamo da sempre con numerosi voli su Lamezia Terme. Ne è una dimostrazione anche il fatto che il primo volo del 15 giugno, che coincide con il ripristino delle operazioni post lockdown, è stato quello verso l'aeroporto di Lamezia Terme". "Abbiamo provveduto immediatamente - hanno infine concluso - a rimuovere il testo in questione e avviato un'indagine interna per capire l'accaduto e fare in modo che non accada mai più".

Le reazioni sui social e da parte della politica Alla comparsa della prima descrizione della Calabria, molti hanno commentato mostrando incredulità o ironia come la pagina Facebook "Lo Statale Jonico" che ha ringraziato EasyJet "per la splendida descrizione, ma ci teniamo a precisare - per amore di onestà - che abbiamo anche dei difetti". Ma critiche sono arrivate anche dalla politica. "Descrivere la Calabria come una terra di mafia e di terremoti dalla quale i turisti stanno alla larga, e i pochi che arrivano possono ammirare solo delle 'case bizzarre' - ha affermato Wanda Ferro, parlamentare di FdI - è di una gravità senza precedenti". A protestare è stato anche Ernesto Magorno, senatore di Italia Viva che su Twitter ha commentato: "Una sola parola per EasyJet: Vergogna! La Calabria è una terra meravigliosa con persone eccezionali. La Calabria è una terra che accoglie e, con buona pace di chi scrive il contrario, è una regione che non soffre di assenza di turisti. EasyJet deve chiedere scusa e, prima di scrivere di Calabria, dovrebbe documentarsi meglio".

Le frasi sul sito di EasyJet che hanno provocato le polemiche

La descrizione modificata sul sito di EasyJet